РФ пыталась атаковать в Харьковской и Донецкой областях. ВСУ нападения отбили – Генштаб

Армия России безуспешно провела атаки в Харьковской и Донецкой областях – украинские военные их отбили. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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За сутки силы обороны Украины отбили атаки в районах Берестового Харьковской области, Бахмутского, Иванграда, Клещеевки, Первомайского и Марьинки Донецкой.

Украинская авиация за сутки нанесла 22 удара: поражены 18 районов сосредоточения вооружения и техники, опорный пункт, три позиции зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, район скопления живой силы, оружия и военной техники, два объекта ПВО и артиллерии, склад боеприпасов и другие цели врага.

Россияне за сутки нанесли 10 ракетных, 58 авиационных ударов и 60 раз обстреливали из РСЗО – пострадали более 35 населенных пунктов. Украинские военные сбили 38 из 43 иранских беспилотников Shahed-136 и три крылатые ракеты.

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Марко Сировой

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