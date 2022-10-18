UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ пыталась атаковать в Харьковской и Донецкой областях. ВСУ нападения отбили – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 07:52
РФ пыталась атаковать в Харьковской и Донецкой областях. ВСУ нападения отбили – Генштаб - Фото
Война в Украине. Фото: 93 ОМБр ''Холодний Яр''

Армия России безуспешно провела атаки в Харьковской и Донецкой областях – украинские военные их отбили. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

За сутки силы обороны Украины отбили атаки в районах Берестового Харьковской области, Бахмутского, Иванграда, Клещеевки, Первомайского и Марьинки Донецкой.

Украинская авиация за сутки нанесла 22 удара: поражены 18 районов сосредоточения вооружения и техники, опорный пункт, три позиции зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, район скопления живой силы, оружия и военной техники, два объекта ПВО и артиллерии, склад боеприпасов и другие цели врага.

Россияне за сутки нанесли 10 ракетных, 58 авиационных ударов и 60 раз обстреливали из РСЗО – пострадали более 35 населенных пунктов. Украинские военные сбили 38 из 43 иранских беспилотников Shahed-136 и три крылатые ракеты.

Читайте также: Иранские дроны ударили по Киеву: что известно об этом оружии Путина и как ответит Украина

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ война Донбасс харьковская область армия рф генштаб войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 