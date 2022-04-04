РФ распространяет фейк о применении ВСУ химоружия на юге и востоке Украины

Центр противодействия дезинформации при СНБО предостерегает, что Россия распространяет фейк о том, что украинские военные применили хлор и фосфор в Херсонской и Луганской областях. Граждан предупредили о возможных провокациях со стороны оккупантов. Об идется в сообщении ведомства.

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"Это очередная попытка оккупантов подготовить информационное поле для оправдания военных преступлений РФ и попытки запугать население на фоне передислокации оккупационных войск на Донбасс и юг нашей страны", – говорится в сообщении.

Подобные действия оккупантов были зафиксированы 27 марта. Тогда РФ сообщила о якобы украинских провокациях с фосфором в Гостомеле.

По информации Центра противодействия дезинформации, оккупанты используют фосфорные бомбы, которые запрещены Женевской конвенцией. В частности, 25 марта и 2 апреля оккупанты использовали фосфор в ОРДЛО.

13 марта российские войска применили фосфорные боеприпасы в Попасной. 24 марта ночью российские оккупанты сбросили фосфорную бомбу на Рубежное.

Генштаб ВСУ ранее сообщал, что после поражения российских войск на киевском направлении армия РФ сосредоточится на попытке выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также будет стараться закрепиться на временно оккупированных территориях юга.

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Наталия Фреик

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