РФ распространяет фейк о применении ВСУ химоружия на юге и востоке Украины
Центр противодействия дезинформации при СНБО предостерегает, что Россия распространяет фейк о том, что украинские военные применили хлор и фосфор в Херсонской и Луганской областях. Граждан предупредили о возможных провокациях со стороны оккупантов. Об идется в сообщении ведомства.
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"Это очередная попытка оккупантов подготовить информационное поле для оправдания военных преступлений РФ и попытки запугать население на фоне передислокации оккупационных войск на Донбасс и юг нашей страны", – говорится в сообщении.
Подобные действия оккупантов были зафиксированы 27 марта. Тогда РФ сообщила о якобы украинских провокациях с фосфором в Гостомеле.
По информации Центра противодействия дезинформации, оккупанты используют фосфорные бомбы, которые запрещены Женевской конвенцией. В частности, 25 марта и 2 апреля оккупанты использовали фосфор в ОРДЛО.
- 13 марта российские войска применили фосфорные боеприпасы в Попасной. 24 марта ночью российские оккупанты сбросили фосфорную бомбу на Рубежное.
- Генштаб ВСУ ранее сообщал, что после поражения российских войск на киевском направлении армия РФ сосредоточится на попытке выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также будет стараться закрепиться на временно оккупированных территориях юга.
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