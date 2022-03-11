Зеленский обеспокоен фейками о химоружии: Хочешь узнать планы РФ – слушай, в чем обвиняет

Президент Владимир Зеленский обеспокоен фейками российских пропагандистов о якобы разработках в Украине химического и биологического оружия. Об этом он заявил в обращении.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, российские пропагандисты заметно оживились, наверное, чтобы оправдать преступления армии РФ фейками. Сейчас Россия обвиняет Украину в якобы разработке бактериологического оружия и подготовке химической атаке, отметил президент.

"Меня это очень беспокоит. Мы не единожды убеждались: хочешь узнать о планах России – посмотри, в чем Россия обвиняет других", – сказал Зеленский.

По его словам, появление таких обвинений в росСМИ само по себе показывает, что это РФ на такое способна, а российские военные и спецслужбы этого хотят. Президент отметил, что они уже делали такие вещи в других странах: сами анонсировали, сами организовывали, сами жаловались и сами будут делать снова и снова, если их не остановить.

Читайте также: Джонсон опасается, что Россия может применить химическое оружие в Украине

Он отметил, что РФ сама приходит на танках и с ракетами, забирает чужое, скрывает лица генералов и факт отправки срочников, а затем сама же обвиняет Украину в нападках на "якобы миролюбивую Россию".

"Что это за обвинения в подготовке химических атак? Вы что, решили провести дехимизацию Украины? Чем? Аммиаком, фосфором? Что еще вы нам приготовили? Куда ударите химическим оружием? По роддому в Мариуполе? По церкви в Харькове? По детской больнице Охматдет? Или по лабораториям, большинство из которых остались еще с советских времен и занимаются обычной наукой. Обычной. А не военными технологиями", – сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что украинцы – адекватные люди, а он – президент адекватной страны и отец двух детей.

"Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает. Весь мир это знает. Вы это знаете. И если Вы сделаете что-то подобное против нас – получите жесточайший санкционный ответ", – подытожил он.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.