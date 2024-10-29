РФ сформирует штурмовые подразделения из осужденных с гепатитом: бросит на Донбасс — ГУР
Российское командование формирует штурмовые подразделения из осужденных, больных гепатитом В и С и отправит их на войну против Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.
В ГУР отметили, что приказ №610, подписанный 10 октября министром обороны России Андреем Белоусовым, исключает гепатит С из перечня болезней, наличие которых не позволяет проходить военную службу.
Для комплектования подразделений больных гепатитом утвержден специальный порядок организации и приема в российскую оккупационную армию. Инфицированных гепатитом в документе маркируют как "контингент С", сообщают в разведке.
Перед отправкой на фронт больным в колониях формально должны колоть вакцину от гепатита В и проводить курс противовирусной терапии гепатита С. Новое мобилизационное решение позволит привлечь к "мясным штурмам" на войне против Украины тысячи заключенных, отметили в ГУР.
"В тюрьмах и изоляторах на территории Центрального военного округа ВС РФ насчитывается около 10 000 "гепатитчиков" – добровольное желание воевать над ними проявили около 15%", — говорится в сообщении.
Первые четыре штурмовые роты и две роты резерва из больных заключенных россияне формируют в составе 1435-го и 1437-го мотострелковых полков (27-й и 15-й мотострелковых бригад ВС РФ соответственно).
По данным ГУР, "названные в честь гепатитов" новосозданные российские штурмовые роты "В-С" планируют размещать на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
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