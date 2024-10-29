Росія сформує штурмові підрозділи із засуджених з гепатитом: кине їх на Донбас — ГУР

Російські солдати на лінії фронту (Фото: ресурс окупантів)

Російське командування формує штурмові підрозділи із засуджених, хворих на гепатит В і С та відправить їх на війну проти України. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

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В ГУР зазначили, що наказ №610, який 10 жовтня підписав міністр оборони Росії Андрій Білоусов, виключає гепатит С із переліку хвороб, наявність яких не дозволяє проходити військову службу.

Для комплектування підрозділів із хворих на гепатит затверджено спеціальний порядок організації та зарахування в російську окупаційну армію. Інфікованих гепатитом у документі маркують як "контингент "С", повідомляють у розвідці.

Перед відправленням на фронт хворим у колоніях формально мають колоти вакцину від гепатиту В та проводити курс противірусної терапії гепатиту С. Нове мобілізаційне рішення дозволить залучити до "м’ясних штурмів" на війні проти України тисячі ув'язнених, зазначили в ГУР.

"У в'язницях та ізоляторах на території Центрального військового округу ЗС РФ налічується близько 10 000 "гепатитників" – добровільне бажання воювати з них виявили близько 15%", – йдеться у повідомленні.

Перші чотири штурмові роти та дві роти резерву з хворих ув'язнених росіяни формують у складі 1435-го та 1437-го мотострілецьких полків (27 та 15 мотострілецьких бригад ЗС РФ відповідно).

За даними ГУР, "названі на честь гепатитів" новостворені російські штурмові роти "В-С" планують розміщувати на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.