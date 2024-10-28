Росія перекинула додаткові підрозділи для наступу на Лиман. У бій йдуть і поранені – ГУР

У "м’ясні штурми" кидають легкопоранених загарбників на тлі намагань Росії нарощувати наступ на місто Лиман, кажуть у ГУР

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ЕРА)

Окупанти нарощують темпи наступу і кидають на штурм українських позицій своїх поранених на тлі втрат під Лиманом Донецької області. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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За даними ГУР, Росія намагається наростити темпи наступу в районі міста Лиман – для цього ворог перекинув у вказану смугу додаткові штурмові підрозділи 283 та 488 мотострілецьких полків.

"Воїни Сил безпеки та оборони України завдали нововведеним московитам серйозних втрат, окремі штурмові групи втратили боєздатність. Деморалізовані російські загарбники відмовляються йти в бій — скаржаться на відсутність надійних укриттів від українських дронів", — повідомили у ГУР.

Для продовження наступальних дій російське командування застосовує методи тиску, примусу та залякувань. У "м’ясні штурми" кидають легкопоранених загарбників, повідомила воєнна розвідка.

Генштаб ЗСУ повідомив у ранковому зведенні, що протягом 27 жовтня ворог атакував 16 разів на Лиманському напрямку. Основні наступальні зусилля противник зосереджував в районах Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Серебрянки та Григорівки.

Мапа: DeepState

24 жовтня у 63 бригаді повідомили, що на Лиманському напрямку фіксується збільшення кількості самогубств серед російських окупаційних військ.

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