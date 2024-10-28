РФ перебросила дополнительные подразделения наступать на Лиман. В бой идут и раненые – ГУР

В "мясные штурмы" бросают легкораненых захватчиков на фоне попыток России наращивать наступление на город Лиман, говорят в ГУР

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ЕРА)

Оккупанты наращивают темпы наступления и бросают на штурм украинских позиций своих раненых на фоне потерь под Лиманом Донецкой области. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным ГУР, Россия пытается нарастить темпы наступления в районе города Лиман – для этого враг перебросил в указанную полосу дополнительные штурмовые подразделения 283 и 488 мотострелковых полков.

"Воины Сил безопасности и обороны Украины нанесли нововведенным московитам серьезные потери, отдельные штурмовые группы потеряли боеспособность. Деморализованные российские захватчики отказываются идти в бой – жалуются на отсутствие надежных укрытий от украинских дронов", – сообщили в ГУР.

Для продолжения наступательных действий российское командование применяет методы давления, принуждения и запугивания. В "мясные штурмы" бросают легкораненых захватчиков, сообщила военная разведка.

Генштаб ВСУ сообщил в утренней сводке, что в течение 27 октября враг атаковал 16 раз на Лиманском направлении. Основные наступательные усилия противник сосредотачивал в районах Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки.

Карта: DeepState

24 октября в 63-й бригаде сообщили, что на Лиманском направлении фиксируется увеличение количества самоубийств среди российских оккупационных войск.

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