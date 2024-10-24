"Стреляйтесь на здоровье". ВСУ объяснили, почему россияне выбирают самоубийство, а не плен
На Лиманском направлении украинские защитники фиксируют увеличение количества самоубийств среди российских оккупационных войск. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал пресс-офицер 63-й ОМБр Ростислав Ящишин.
По его словам, всем военнослужащим оккупационной армии командование постоянно рассказывает о "страшных пытках", ожидающих их в украинском плену.
"В основном кормят баснями о том, что украинцы отрезают россиянам все, что можно отрезать. Именно поэтому на нашем направлении такое большое количество самоубийств. Даже из-за легкого ранения россияне пытаются застрелиться или взорваться гранатой. Это считается нормой. Ну, мы, собственно, ничего против не имеем. Стреляйтесь на здоровье", – сказал он.
При этом, по его словам, преимуществом врага на направлении остается готовность постоянно сжигать личный состав в штурмах. "Абсолютно никто не беспокоится о судьбе этих солдат. Их просто отправляют на смерть. Если они отказываются – есть целая система наказаний для отказников. Эту информацию мы получали от их пленных", – добавил пресс-офицер.
В плен, по его словам, россияне попадают в основном дезориентированными после первых активных боевых действий. "Когда они на незнакомой местности оказываются под шквальным огнем наших дронов, то начинают теряться и обычно абсолютно дезориентированные попадают к нам в плен", – отметил Ящишин.
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