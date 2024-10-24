"Стріляйтеся на здоров'я". У ЗСУ пояснили, чому росіяни обирають самогубство, а не полон

Фото з Лиманського напрямку: 63 ОМБр

На Лиманському напрямку українські захисники фіксують збільшення кількості самогубств серед російських окупаційних військ. Про це в коментарі LIGA.net розповів пресофіцер 63 ОМБр Ростислав Ящишин.

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За його словами, усім військовослужбовцям окупаційної армії командування постійно розповідає про "страшні тортури", що чекають їх в українському полоні.

"Переважно годують байками про те, що українці повідрізають росіянам все, що можна відрізати. Саме тому на нашому напрямку така велика кількість самогубств. Навіть через легке поранення росіяни намагаються застрелитися чи підірватися гранатою. Це вважається нормою. Ну, ми, власне, нічого проти не маємо. Стріляйтеся на здоров'я", – сказав він.

Водночас, за його словами, перевагою ворога на напрямку лишається готовність постійно спалювати особовий склад у штурмах. "Абсолютно ніхто не переймається долею цих солдат. Їх просто відправляють на смерть. Якщо вони відмовляються – є ціла система покарань для відмовників. Цю інформацію ми отримували від їхніх полонених", – додав пресофіцер.

В полон, за його словами, росіяни потрапляють, в основному, дезорієнтованими після перших активних бойових дій. "Коли вони на незнайомій місцевості опиняються під шквальним вогнем наших дронів, то починають губитись і, зазвичай, абсолютно дезорієнтовані потрапляють до нас у полон", – зазначив Ящишин.