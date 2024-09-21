РФ ударила по Никополю – погибли ребенок и женщина, пострадали еще одна девочка и мужчина
Россияне ударили дроном по автомобилю с людьми в Никополе – погибли ребенок и женщина, еще одна девочка госпитализирована в тяжелом состоянии, также госпитализирован мужчина. Об этом сообщил глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак.
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Из-за российской атаки погибли 12-летняя девочка и женщина 25 лет, ранены двое – четырехлетняя девочка и 25-летний мужчина, написал он.
Чиновник акцентировал, что россияне попали дроном-камикадзе по машине, в которой находились люди.
Пострадавших госпитализировали: ребенок "тяжелый", обоим пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь, подытожил Лысак.
Никополь – город в Днепропетровской области, по которому РФ регулярно бьет с другого, временно оккупированного, берега бывшего Каховского водохранилища:
- В ночь на 21 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог, в результате чего погибли люди.
- Впоследствии стало известно: жертвами удара стали 12-летний мальчик, а также две женщины (75 и 79 лет). Кроме того, травмирован 17-летний подросток и двое мужчин (31 и 50 лет). Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
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