РФ вдарила по машині у Нікополі – загинули дитина та жінка, постраждали ще одна дівчинка та чоловік

Фото: Telegram Сергій Лисак

Росіяни вдарили дроном по автомобілю з людьми у Нікополі – загинули дитина та жінка, ще одна дитина ушпиталена у важкому стані, госпіталізовано чоловіка. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обладміністрації Сергій Лисак.

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Через російську атаку загинули 12-річна дівчинка і жінка 25 років, поранено двох – чотирирічну дівчинку та 25-річного чоловіка, написав він.

Посадовець зазначив, що росіяни поцілили дроном-камікадзе по машині, у якій перебували люди.

Фото: Telegram Сергій Лисак

Потерпілих ушпиталили: дитина "важка", обом постраждалим надають всю необхідну медичну допомогу, акцентував Лисак.

Фото: Telegram Сергій Лисак

Нікополь – місто у Дніпропетровській області, по якому РФ регулярно б'є з іншого, тимчасово окупованого, берега колишнього Каховського водосховища:

Мапа: Deepstate

У ніч проти 21 вересня окупанти завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг, унаслідок чого загинули люди.

Згодом стало відомо: жертвами удару стали 12-річний хлопчик, а також двоє жінок (75 і 79 років). Крім того, травмовано 17-річного підлітка і двох чоловіків (31 і 50 років). Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

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