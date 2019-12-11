РФ уже нарушила подписанное два дня назад перемирие - штаб

Фото: пресс-центр штаба ООС/Facebook

РФ не выполняет взятые на себя в Париже обязательства по устойчивому прекращению огня на Донбассе – боевики трижды в течение текущих суток обстреляли украинские позиции. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В частности, боевики стреляли из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также ручных противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи Новомихайловки, Павлополя и Зайцево.

Ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий объединенных сил.

В первом пункте подписанного в Париже коммюнике говорится, что "стороны привержены полной и всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня, подкрепленного реализацией всех необходимых мер по поддержанию режима прекращения огня до конца 2019 года".

Согласно позиции украинской стороны, проведение выборов на временно оккупированных территориях Донбасса невозможно без обеспечения безопасности.