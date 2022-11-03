РФ в октябре теряла "по батальону" техники за день. Ей помогает Минск – разведка Британии

Армия России в октябре за день теряла количество техники, которого хватило бы на батальон. Теперь с техникой оккупантам помогает Беларусь, сообщает разведка Великобритании.

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В середине октября на фоне украинского контрнаступления потери армии России возросли до 40+ единиц бронетехники за сутки, говорят разведчики. Это эквивалентно количеству техники батальона.

За последние недели РФ, вероятно, получила минимум 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты из запасов Беларуси, отмечают британцы.

По словам разведчиков, российские военные, вероятно, разочарованы, что им приходится воевать в старых БМП. Оккупанты называют эту технику алюминиевыми банками.

В целом бронетанковые подразделения и артиллерия занимают центральное место для российского способа войны, объясняют британцы. Оккупанты испытывают трудности из-за проблем с доставкой боеприпасов и недостаточного количества годных бронемашин.

Ранее разведка Британии показала российские МиГ-31 и, вероятно, контейнеры для ракет "Кинжал" под Минском.

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Марко Сировой

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