Rheinmetall передал Украине антидроновые комплексы SurveilSpire – видео

Немецкий концерн Rheinmetall начал поставлять антидроновые системы SurveilSpire для Украины по заказу правительства Германии. Об этом сообщила компания в Twitter.

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SurveilSpire – это система, предназначенная для разведки и поражения вражеских беспилотников. В состав разведывательных систем входят мобильные вышки с камерой дневного и ночного видения, автопилотированные мини-дроны и система управления и контроля.

Транспортные средства для комплекса также входят в комплект снабжения, отмечает концерн.

SurveilSpire используются, в частности, для мониторинга участков местности с наименьшим количеством привлеченного персонала.

Rheinmetall сотрудничает над этим проектом с эстонской компанией DefSecIntel, стоимость заказа находится в "меньшем двузначном диапазоне миллионов евро", пишет компания.

"Система включает беспроводные каналы связи (4G и Starlink) для передачи видео на мобильный командный пункт. Солнечные панели обеспечивают длительную работу без кабелей питания или источника топлива. Это позволяет проверять выявленные угрозы и позволяет оператору инициировать необходимые контрмеры", – пишет концерн.

Для развертывания SurveilSpire требуется всего три человека

Rheinmetall отметил, что доставка комплексов уже началась.

3 октября правительство Германии обновило публичную часть списка военной помощи, которая уже передана Силам обороны. В него вошли тяжелые транспортные и инженерные техники, радиостанции для танков, новые средства связи и прочее.

28 сентября федеральное антимонопольное ведомство Германии дало разрешение на создание в Украине совместного предприятия немецкого завода оружия Rheinmetall и концерна Украинская оборонная промышленность (бывший Укроборонпром).

В июле директор Rheinmetall заявил, что концерн не будет ждать окончания войны, чтобы открыть обещанный оружейный завод в Украине. Он собирается сделать это не позже середины осени 2023 года.

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