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Rheinmetall передав Україні антидронові комплекси SurveilSpire – відео

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 10:57
Rheinmetall передав Україні антидронові комплекси SurveilSpire – відео - Фото
SurveilSpire (Скриншот з відео)

Німецький концерн Rheinmetall почав постачати антидронові системи SurveilSpire для України на замовлення уряду Німеччини. Про це повідомила компанія у Twitter.

SurveilSpire – це система, призначена для розвідки й ураження ворожих безпілотників. До складу розвідувальних систем входять мобільні вежі спостереження з камерою денного й нічного бачення, автопілотовані мінідрони та система управління й контролю.

Транспортні засоби для комплексу також входять в комплект постачання, зазначає концерн.

SurveilSpire використовуються, зокрема, для моніторингу ділянок місцевості з якомога меншою кількістю залученого персоналу.

Rheinmetall співпрацює над цим проєктом з естонською компанією DefSecIntel, вартість замовлення знаходиться у "меншому двозначному діапазоні мільйонів євро", пише компанія.

"Система включає бездротові канали зв’язку (4G і Starlink) для передачі відео на мобільний командний пункт. Сонячні панелі забезпечують тривалу роботу без кабелів живлення або джерела палива. Система базується на автопілотованих розвідувальних безпілотниках, які здійснюють патрулювання і здійснюють польоти для виконання певних завдань. Це дозволяє перевіряти виявлені загрози та дозволяє оператору ініціювати необхідні контрзаходи", – пише концерн.

Для розгортання SurveilSpire потрібно лише три людини

Rheinmetall зазначив, що доставлення комплексів уже почалося.

  • 3 жовтня уряд Німеччини оновив публічну частину списку військової допомоги, яку вже передано Силам оборони. До нього увійшли важка транспортна й інженерна техніка, радіостанції для танків, нові засоби зв'язку та інше.
  • 28 вересня федеральне антимонопольне відомство Німеччини дало дозвіл на створення в Україні спільного підприємства німецького заводу зброї Rheinmetall і концерну Українська оборонна промисловість (колишній Укроборонпром). 
  • У липні директор Rheinmetall заявив, що концерн не чекатиме закінчення війни, щоб відкрити обіцяний збройовий завод в Україні. Він збирається зробити це не пізніше середини осені 2023-го.

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Артем Джеріпа
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