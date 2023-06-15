Риски аварии на ЗАЭС растут: с какими последствиями может столкнуться Украина
Украине не придется пережить второй Чернобыль. Но безответственные действия оккупационной администрации на Запорожской атомной станции увеличивают риск аварии на станции. Об этом в комментарии LIGA.net сказал и.о. председателя Государственной инспекции ядерного регулирования – главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков.
Эксплуатирующая организация, по словам Корикова, разработала комплекс мер, позволяющих смягчить последствия взрыва и обеспечить безопасную эксплуатацию станции. Но он может быть эффективным только в случае ответственного менеджмента на ЗАЭС. Которого пока, к сожалению, нет, напоминает он.
Говорить о том, какие последствия может иметь подобная авария, экспертам сложно – на это повлияет много факторов. Второго Чернобыля точно не будет, говорит LIGA.net начальник отделения анализа безопасности Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Дмитрий Гуменюк.
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У ЗАЭС другой тип энергоблока и корпусной реактор, объясняет он. "На Чернобыле был большой мощности графитовый реактор. В нем было гораздо больше топлива и не было защитной оболочки, которая должна была локализовать последствия аварии внутри, – объясняет эксперт. – В реакторах ЗАЭС топливо находится внутри металлического корпуса. Он – внутри большой защитной оболочки с толстыми стенами, которые могут выдержать внутри давление 5 атмосфер".
Кроме того, по его словам, значительное количество модификаций систем безопасности делают ЗАЭС безопаснее.
Но авария, похожая на ту, которая в 2011 году произошла на АЭС в Фукусиме, возможна. Худший вариант: если не хватит электроэнергии и воды, начнет плавиться топливо, а затем – активная зона реактора, добавляет он.
"Радиационных последствий аварии мы не можем спрогнозировать, – говорит он. – Все будет существенно зависеть от количества поврежденных энергоблоков, степени повреждения, от погодных условий, которые будут к тому времени. От действий россиян, которые могут осложнить развитие аварии".
Это, по его словам, будет авария с существенным радиоактивным загрязнением, которое станет проблемой не только Украины, но и большей части Европы.
- 8 июня украинский регулятор распорядился вывести последний энергоблок ЗАЭС в "холодный останов".
- Персонал Запорожской АЭС не может этого сделать из-за препятствий со стороны российских оккупантов.
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