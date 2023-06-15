Риски аварии на ЗАЭС растут: с какими последствиями может столкнуться Украина

Украине не придется пережить второй Чернобыль. Но безответственные действия оккупационной администрации на Запорожской атомной станции увеличивают риск аварии на станции. Об этом в комментарии LIGA.net сказал и.о. председателя Государственной инспекции ядерного регулирования – главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков.

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Подрыв Каховской ГЭС создал дополнительную угрозу для оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции – из водохранилища пополнялись пруды-охладители ЗАЭС. Теперь водозабор невозможен.



Эксплуатирующая организация, по словам Корикова, разработала комплекс мер, позволяющих смягчить последствия взрыва и обеспечить безопасную эксплуатацию станции. Но он может быть эффективным только в случае ответственного менеджмента на ЗАЭС. Которого пока, к сожалению, нет, напоминает он.

"Мы можем констатировать, что риски аварии на ЗАЭС растут, а наши возможности реагировать на эти риски значительно уменьшаются, – говорит Кориков. – Это происходит, несмотря на присутствие миссии МАГАТЭ с сентября 2022 года".

Говорить о том, какие последствия может иметь подобная авария, экспертам сложно – на это повлияет много факторов. Второго Чернобыля точно не будет, говорит LIGA.net начальник отделения анализа безопасности Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Дмитрий Гуменюк.

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У ЗАЭС другой тип энергоблока и корпусной реактор, объясняет он. "На Чернобыле был большой мощности графитовый реактор. В нем было гораздо больше топлива и не было защитной оболочки, которая должна была локализовать последствия аварии внутри, – объясняет эксперт. – В реакторах ЗАЭС топливо находится внутри металлического корпуса. Он – внутри большой защитной оболочки с толстыми стенами, которые могут выдержать внутри давление 5 атмосфер".

Кроме того, по его словам, значительное количество модификаций систем безопасности делают ЗАЭС безопаснее.

Но авария, похожая на ту, которая в 2011 году произошла на АЭС в Фукусиме, возможна. Худший вариант: если не хватит электроэнергии и воды, начнет плавиться топливо, а затем – активная зона реактора, добавляет он.

"Радиационных последствий аварии мы не можем спрогнозировать, – говорит он. – Все будет существенно зависеть от количества поврежденных энергоблоков, степени повреждения, от погодных условий, которые будут к тому времени. От действий россиян, которые могут осложнить развитие аварии".

Это, по его словам, будет авария с существенным радиоактивным загрязнением, которое станет проблемой не только Украины, но и большей части Европы.

8 июня украинский регулятор распорядился вывести последний энергоблок ЗАЭС в "холодный останов".

Персонал Запорожской АЭС не может этого сделать из-за препятствий со стороны российских оккупантов.

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