Ризики аварії на ЗАЕС зростають: з якими наслідками може стикнутись Україна

Україні не доведеться пережити другий Чорнобиль. Але безвідповідальні дії окупаційної адміністрації на Запорізькій атомній станції збільшують ризики аварії на станції. Про це в коментарі LIGA.net сказав в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання – головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Підрив Каховської ГЕС створив додаткову загрозу для окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції – з водосховища живились ставки-охолоджувачі ЗАЕС. Тепер водозабір неможливий.

Експлуатуюча організація, за словами Корікова, розробила комплекс заходів, які дозволять пом'якшити наслідки підриву і гарантувати безпечну експлуатацію станції. Але він може бути ефективним лише у випадку відповідального менеджменту на ЗАЕС. Якого наразі, на жаль, немає, нагадує він.

"Ми можемо констатувати, що ризики аварії на ЗАЕС зростають, а наші можливості реагувати на ці ризики значно зменшуються, – говорить Коріков. – Це відбувається, попри присутність місії МАГАТЕ з вересня 2022 року".

Говорити про те, які наслідки може мати подібна аварія, експертам складно – на це впливатиме забагато факторів. Другого Чорнобиля точно не буде, каже LIGA.net начальник відділення аналізу безпеки Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки Дмитро Гуменюк.

Читайте також: Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії. Україна вимагає нових санкцій

ЗАЕС має інший тип енергоблока та корпусний реактор, пояснює він. "На Чорнобилі був великої потужності графітовий реактор. В ньому було набагато більше палива і не було захисної оболонки, яка мала б локалізувати наслідки аварії всередині, – пояснює експерт. – У реакторах ЗАЕС паливо знаходиться в середині металевого корпусу. Він – в середині великої захисної оболонки з товстими стінами, які можуть витримати всередині тиск 5 атмосфер".

Крім того, за його словами, значна кількість безпекових модифікацій роблять ЗАЕС безпечнішою.

Але аварія, подібна до тої, яка 2011 року відбулась на АЕС у Фукусімі, можлива. Найгірший варіант: якщо не вистачить електроенергії й води, почне плавитися паливо, а потім – активна зона реактора, додає він.

"Радіаційних наслідків аварії ми не можемо спрогнозувати, – каже він. – Все буде суттєво залежати від кількості пошкоджених енергоблоків, ступеня пошкодження, від погодних умов, які будуть на той час. Від дій росіян, які можуть ускладнити розвиток аварії".

Це, за його словами, буде аварія з суттєвим радіоактивним забрудненням, яке стане проблемою не лише України, а й більшої частини Європи.

8 червня український регулятор розпорядився вивести останній енергоблок ЗАЕС у "холодний зупин".

Персонал Запорізької АЕС не може цього зробити через перешкоджання з боку російських окупантів.

Читайте також: Другого Чорнобиля не буде. Друга Фукусіма – можливо. Що потрібно знати про ситуацію на ЗАЕС

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.