Суд приговорил фейкового "родственника Холодницкого" к 6-ти годам

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Человека, который предлагал миллион долларов за закрытие так называемого газового дела против беглого депутата Александра Онищенко, посадили в тюрьму на шесть лет. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Приговор вынес Голосеевский суд Киева. "Помните "родственника" руководителя САП Назара Холодницкого, который за миллион с копейками баксов предлагал нардепу Онищенко решить вопрос о закрытии "газового дела"? Прокуроры решили. По УПК", - написала Сарган.

18 февраля этого года обвинительный акт по "газовому делу" против основных фигурантов - Онищенко и его финансового директора - был передан в суд.

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