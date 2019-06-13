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13.06.2019, 17:34

Суд приговорил фейкового "родственника Холодницкого" к 6-ти годам

Суд приговорил фейкового "родственника Холодницкого" к 6-ти годам - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Мужчина назвался родственником главы САП и предлагал за миллион долларов закрыть дело против Онищенко

Человека, который предлагал миллион долларов за закрытие так называемого газового дела против беглого депутата Александра Онищенко, посадили в тюрьму на шесть лет. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Приговор вынес Голосеевский суд Киева. "Помните "родственника" руководителя САП Назара Холодницкого, который за миллион с копейками баксов предлагал нардепу Онищенко решить вопрос о закрытии "газового дела"? Прокуроры решили. По УПК", - написала Сарган.

18 февраля этого года обвинительный акт по "газовому делу" против основных фигурантов - Онищенко и его финансового директора - был передан в суд

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Теги: генпрокуратура, назар холодницкий, алекчандр онищенко
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