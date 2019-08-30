Родственники военнопленных моряков уезжают из Киева по домам

Украинские военнопленные моряки (Фото: EPA)

Родственники украинских военнопленных моряков, которых незаконно удерживают в России, возвращаются из Киева домой. Об этом сообщил отец пленного Василия Сороки Виктор, передает Hromadske.

По его словам, с ними в Киеве общались лица, имеющие отношение к процессу обмена и сообщили, что процесс все еще продолжается и, вероятно, будет решен в течение следующей недели.

"Родителям сказали, что процесс идет, но надо еще немного подождать. В ближайшее время нам перезвонят и скажут. Еще вопрос уперся в то, что президент помиловать тех, кто в наших тюрьмах сидят. Вот как будет информация на сайте президента, что их помиловали, то уже будет время. Тогда день, два", - сказал Сорока.

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