Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Родственники военнопленных моряков уезжают из Киева по домам

Родственники военнопленных моряков уезжают из Киева по домам - Фото
Украинские военнопленные моряки (Фото: EPA)
30.08.2019, 19:26

Родителям сказали, что процесс идет, но надо еще немного подождать, сообщил отец моряка

Родственники украинских военнопленных моряков, которых незаконно удерживают в России, возвращаются из Киева домой. Об этом сообщил отец пленного Василия Сороки Виктор, передает Hromadske.

По его словам, с ними в Киеве общались лица, имеющие отношение к процессу обмена и сообщили, что процесс все еще продолжается и, вероятно, будет решен в течение следующей недели.

"Родителям сказали, что процесс идет, но надо еще немного подождать. В ближайшее время нам перезвонят и скажут. Еще вопрос уперся в то, что президент помиловать тех, кто в наших тюрьмах сидят. Вот как будет информация на сайте президента, что их помиловали, то уже будет время. Тогда день, два", - сказал Сорока. 

Читайте также: Основатель Bellingcat связал обмен пленными с делом МН17

Напишите нам
обмен пленными моряки
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 