РФ запустила фейк о "провокации" Украины с опасными веществами в Донецкой области – ЦПД
Российская пропаганда распространяет фейк о якобы подготовке Украиной "провокаций" с опасными веществами в зоне боевых действий в Донецкой области. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.
В ЦПД отмечают, что российские пропагандистские медиа сообщают о якобы подбрасывании ядовитых веществ в воду и продукты, а также маскировке их под "поставки провизии российского производства".
"Эти сообщения не имеют никакого отношения к реальности и являются типичным примером манипуляций с целью оправдания агрессивных действий РФ и создания информационного алиби для собственных военных преступлений", – отметили в Центре.
- В августе российские пропагандисты запустили фейк о якобы 1,7 млн погибших и пропавших без вести военных ВСУ во время войны РФ против Украины.
Комментарии (0)