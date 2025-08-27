РФ запустила фейк о "провокации" Украины с опасными веществами в Донецкой области – ЦПД

Россияне пытаются переложить ответственность за любые последствия на украинские Силы обороны, отметили в ЦПД

ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская пропаганда распространяет фейк о якобы подготовке Украиной "провокаций" с опасными веществами в зоне боевых действий в Донецкой области. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

В ЦПД отмечают, что российские пропагандистские медиа сообщают о якобы подбрасывании ядовитых веществ в воду и продукты, а также маскировке их под "поставки провизии российского производства".

"Эти сообщения не имеют никакого отношения к реальности и являются типичным примером манипуляций с целью оправдания агрессивных действий РФ и создания информационного алиби для собственных военных преступлений", – отметили в Центре.

Скриншот (Фото: ЦПД)