Росіяни запустили фейк про "провокації" України з небезпечними речовинами на Донеччині – ЦПД
Російська пропаганда поширює фейк про нібито підготовку Україною "провокацій" з небезпечними речовинами у зоні бойових дій на Донеччині. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони.
У ЦПД зазначають, що російські пропагандистські медіа повідомляють про буцімто підкидання отруйних речовин у воду та продукти, а також маскування їх під "постачання провізії російського виробництва".
"Ці повідомлення не мають жодного стосунку до реальності та є типовим прикладом маніпуляцій з метою виправдання агресивних дій РФ і створення інформаційного алібі для власних воєнних злочинів", – наголосили в Центрі.
- У серпні російські пропагандисти запустили фейк про нібито 1,7 млн загиблих та зниклих безвісти військових ЗСУ під час війни РФ проти України.
