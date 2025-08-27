Росіяни запустили фейк про "провокації" України з небезпечними речовинами на Донеччині – ЦПД

Росіяни намагаються перекласти відповідальність за будь-які наслідки на українські Сили оборони, зазначили в ЦПД

ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська пропаганда поширює фейк про нібито підготовку Україною "провокацій" з небезпечними речовинами у зоні бойових дій на Донеччині. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони.

У ЦПД зазначають, що російські пропагандистські медіа повідомляють про буцімто підкидання отруйних речовин у воду та продукти, а також маскування їх під "постачання провізії російського виробництва".

"Ці повідомлення не мають жодного стосунку до реальності та є типовим прикладом маніпуляцій з метою виправдання агресивних дій РФ і створення інформаційного алібі для власних воєнних злочинів", – наголосили в Центрі.

Скриншот (Фото: ЦПД)