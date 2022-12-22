Рогозин не решился оперироваться в Донецке после ранения, его везут в Москву
22.12.2022, 22:31
Дмитрий Рогозин (фото - ЕРА)
Экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который получил ранение в результате обстрела во временно оккупированном Донецке, не будут оперировать врачи террористической организации ДНР из-за сложности операции, его перевезут в Москву. Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы со ссылкой на его помощника.
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В Москве, по словам помощника Рогозина, решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей.
Ранее Рогозин написал в соцсети Вконтакте, что при обстреле погиб его помощник.
- В ночь на 22 декабря российские пропагандисты сообщили, что Рогозин получил ранение и был госпитализирован после обстрела Донецка со стороны ВСУ.
- Украинские пограничники заявили, что Рогозину "сообщили" о незаконном пребывании на территории Украины.
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