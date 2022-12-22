Рогозин не решился оперироваться в Донецке после ранения, его везут в Москву

Экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который получил ранение в результате обстрела во временно оккупированном Донецке, не будут оперировать врачи террористической организации ДНР из-за сложности операции, его перевезут в Москву. Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы со ссылкой на его помощника.

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В Москве, по словам помощника Рогозина, решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей.

Ранее Рогозин написал в соцсети Вконтакте, что при обстреле погиб его помощник.

Вадим Ребрина

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