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Роспропаганда запустила фейк о мобилизации женщин в ряды сил обороны Украины – ЦПД

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 16:35
Роспропаганда запустила фейк о мобилизации женщин в ряды сил обороны Украины – ЦПД - Фото
Женщины в рядах ВСУ (Фото - Минобороны)

Центр противодействия дезинформации при СНБО предостерег, что российские пропагандисты распространяют фейк о мобилизации женщин в ряды сил обороны Украины. По данным ЦПД, фото фейкового документа распространяет ряд пророссийских Telegram-каналов.

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"Рядом пророссийских Telegram-каналов распространено фото документа, якобы подписанного начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой, в котором говорится, что территориальным центрам комплектования необходимо "до 15.06.2022 года подготовить списки женщин, стоящих на военном учете…", а до 31.06.2022 года "организовать мероприятия по постановке на военный учет женщин в возрасте от 18 до 60 лет", – сказано в сообщении.

В ЦПД подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности, а сам документ является фейковым.

Роспропаганда запустила фейк о мобилизации женщин в ряды сил обороны Украины – ЦПД

Центр противодействия дезинформации также напомнил, что недавно начальник Черниговского ОТЦК и СП Олег Гончарук сообщал: "Если говорить о текущей ситуации, то сейчас нет необходимости обязательного призыва на военную службу женщин".

В ЦПД предостерегли, что распространяемый фейк рассчитан на "внутреннего" потребителя и преследует цель создания центров социальной нестабильности в отдельных регионах Украины.

Детальнее об общей мобилизации в Украине читайте здесь.

  • Приказ о воинском учете для женщин вступил в силу 17 декабря 2021 года. Ожидается, что военнообязанными станут украинки, работающие в сфере госбезопасности, транспортной сфере, IT, медицине, журналистике, туризме, педагогике: здесь есть полный перечень. Беременные женщины и матери малолетних детей тоже подлежат воинскому учету.
  • В Минобороны пообещали, что в 2022 году продлится переходный период, штрафы пока вводить не будут, а процесс упростят как для женщин, так и для мужчин. 
Оксана Житнюк
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