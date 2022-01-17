"Штрафов в 2022 году не будет". Минобороны упростит военный учет женщин – и мужчин тоже

Заместитель министра обороны Анна Маляр пообещала, что в 2022 году продлится переходный период постановки на воинский учет, штрафы пока вводить не будут, а процесс упростят как для женщин, так и для мужчин. Об этом она написала в Facebook.

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"Штрафов в течение 2022 года не будет. Прорабатывается вопрос упрощения всех процедур постановки на учет – как мужчин, так и женщин. "Цифровизация" тех процессов, которые возможно перевести в онлайн", – сообщила Маляр.

Она добавила, что "прямо сейчас женщинам не нужно идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы)".

Замминистра обороны сообщила, что об изменениях Минобороны сообщит дополнительно: сейчас изучается вопрос приоритетности профессий, родственных военно-учетным специальностям.

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На уточняющий вопрос читателя, "почему не сделать сразу нормально?", Маляр ответила, что "многие законы для реализации требуют создания дополнительных подзаконных нормативных актов".

По ее словам, "это процесс и работа большого количества людей и нескольких силовых ведомств", которым нужно время все согласовать.

"В законах все невозможно предугадать", – заявила замминистра обороны.

Приказ о воинском учете для женщин вступил в силу 17 декабря 2021 года. Ожидается, что военнообязанными станут украинки, которые работают в сфере госбезопасности, транспортной сфере, IT, медицине, журналистике, туризме, педагогике: здесь есть полный перечень. Беременные женщины и матери малолетних детей тоже подлежат воинскому учету.

Залужный заявил, что спешить в военкоматы не нужно, документы будут оформляться планово.

Украинцы в соцсетях с юмором отреагировали на приказ о военнообязанных женщинах.

На сайте президента появилась петиция об отмене приказа, ее уже подписали более 25 000 человек – теперь ее должен рассмотреть Зеленский.

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Александр Матвиенко

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