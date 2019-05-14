Роспуск Рады Зеленским. Правовых оснований нет, считает Пинзеник

Павел Пинзеник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И.о. главы регламентного комитета парламента Павел Пинзеник не видит правовых оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады, а потому такое решение Владимира Зеленского будет "исключительно политическим". Об этом он заявил сегодня, комментируя вероятность роспуска Рады после инаугурации избранного президента.

"Я думаю, что если такое решение новоизбранным президентом будет принято, оно будет принято, опираясь исключительно на большой аванс легитимности, который был предоставлен ему во время выборов", - считает нардеп.

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Он полагает, что "восприятие или не восприятие этого указа" будет вопросом исключительно политическим.

"Вряд ли его следует рассматривать в правовой плоскости", - отметил Пинзеник.

По словам нардепа, Рада может согласиться или не согласиться с проведением внеочередных выборов. Однако, повторился он, "какие-либо правовые обоснования тут довольно слабые".

Избранный президент выступает за инаугурацию 19 мая и обвиняет Раду в затягивании процесса. Вчера, 13 мая, советник Зеленского заявил, что досрочные выборы могут стать "наказанием" за некие нарушения в деятельности парламента.