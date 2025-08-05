Российский офицер, приказавший обстрелять Херсон из "Градов", приговорен к пожизненному

Иллюстративное фото: Укринформ

Командир артиллерийского полка береговой обороны Черноморского флота России Дмитрий Жарких приговорен к пожизненному заключению за приказ обстрелять Херсон из реактивных систем залпового огня "Град". Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Суд признал Жарких виновным в совершении военных преступлений, повлекших смерть людей, по предварительной договоренности группой лиц.

Дело касается событий декабря 2022 года, когда российская армия обстреляла центр Херсона, в результате чего погибло не менее 13 мирных жителей, а более 60 получили ранения различной степени тяжести.

Под вражеский огонь попали жилые дома, больница и другие социальные объекты города.

Как установило досудебное расследование, проведенное СБУ, массированный удар был нанесен по приказу Жарких с левобережья Херсонской области.

Осужденный также причастен к другим массированным обстрелам Херсона, в частности в мае 2023 года, в результате которых погибли более 20 человек и более 50 получили ранения.

Приговор был вынесен заочно.