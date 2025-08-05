Российский офицер, приказавший обстрелять Херсон из "Градов", приговорен к пожизненному
Командир артиллерийского полка береговой обороны Черноморского флота России Дмитрий Жарких приговорен к пожизненному заключению за приказ обстрелять Херсон из реактивных систем залпового огня "Град". Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Суд признал Жарких виновным в совершении военных преступлений, повлекших смерть людей, по предварительной договоренности группой лиц.
Дело касается событий декабря 2022 года, когда российская армия обстреляла центр Херсона, в результате чего погибло не менее 13 мирных жителей, а более 60 получили ранения различной степени тяжести.
Под вражеский огонь попали жилые дома, больница и другие социальные объекты города.
Как установило досудебное расследование, проведенное СБУ, массированный удар был нанесен по приказу Жарких с левобережья Херсонской области.
Осужденный также причастен к другим массированным обстрелам Херсона, в частности в мае 2023 года, в результате которых погибли более 20 человек и более 50 получили ранения.
Приговор был вынесен заочно.
- Российские войска начали обстреливать Херсон сразу после его освобождения в ноябре 2022 года.
- 23 июля сообщалось, что по состоянию на вторую половину июля российские оккупанты, используя авиабомбы и дроны, ранили и убили людей в Херсоне больше, чем за весь 2024 год.
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