Російського офіцера, що наказав обстріляти Херсон із "Градів", засуджено до довічного

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Командира артилерійського полку берегової оборони чорноморського флоту Росії Дмитра Жаркіх засуджено до довічного ув'язнення за наказ вдарити з реактивних систем залпового вогню "Град" по Херсону. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Суд визнав Жаркіх винним у скоєнні воєнних злочинів, які спричинили загибель людей, за попередньою змовою групою осіб.

Справа стосується грудня 2022 року, коли російська армія обстріляла центр Херсона, внаслідок чого загинуло щонайменше 13 цивільних мешканців, а понад 60 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Під ворожий вогонь потрапили житлові будинки, лікарня та інші соціальні об’єкти міста.

Як встановило досудове слідство, яке проводила СБУ, масований удар був завданий за наказом Жаркіх із лівобережжя Херсонщини.

Засуджений також причетний до інших масованих обстрілів Херсону, зокрема у травні 2023 року, внаслідок яких загинули понад 20 людей і понад 50 отримали поранення.

Вирок оголошено заочно.