Россия 31 октября выпустила по Украине ракет на $760 млн – Forbes
01.11.2022, 16:49
Сбитая крылатая ракета (Фото - Оперативний ЗСУ)
Россия за сутки 31 октября выпустила по территории Украины ракеты разных типов и беспилотники, общая стоимость которых составляет около $760 млн. Об этом сообщает Forbes.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В издании подсчитали общую стоимость выпущенных по Украине 31 октября 55 крылатых ракет Х-101, 22 зенитных ракет из ЗРК С-300, одной авиационной ракеты Х-59 и пяти БПЛА разных типов.
Стоимость ракеты Х-101 – $13 млн, зенитной ракеты к С-300 – $2 млн, БПЛА разных типов вместе с ракетой Х-59 – около $1 млн.
Таким образом общая стоимость всех выпущенных 31 октября ракет и дронов составила около $760 млн.
- Армия РФ утром 31 октября нанесла ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. ПВО сбила 45 ракет из 55 запущенных.
Читайте также: Зеленский показал видео после удара по Николаеву: Такие переговоры вы нам предлагаете?
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии