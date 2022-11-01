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Россия 31 октября выпустила по Украине ракет на $760 млн – Forbes

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 16:49
Россия 31 октября выпустила по Украине ракет на $760 млн – Forbes - Фото
Сбитая крылатая ракета (Фото - Оперативний ЗСУ)

Россия за сутки 31 октября выпустила по территории Украины ракеты разных типов и беспилотники, общая стоимость которых составляет около $760 млн. Об этом сообщает Forbes.

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В издании подсчитали общую стоимость выпущенных по Украине 31 октября 55 крылатых ракет Х-101, 22 зенитных ракет из ЗРК С-300, одной авиационной ракеты Х-59 и пяти БПЛА разных типов.

Стоимость ракеты Х-101 – $13 млн, зенитной ракеты к С-300 – $2 млн, БПЛА разных типов вместе с ракетой Х-59 – около $1 млн.

Таким образом общая стоимость всех выпущенных 31 октября ракет и дронов составила около $760 млн.

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Наталія Медведєва
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война ракетный удар
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