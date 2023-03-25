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Россия активизировала авиацию, чувствуя потерю позиций на Левом берегу Днепра – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2023, 11:34
Россия активизировала авиацию, чувствуя потерю позиций на Левом берегу Днепра – ВСУ - Фото
Берислав (Фото: t.me/beryslavrda)

Российские оккупанты активизировали авиацию, чувствуя потерю позиций на Левом берегу Днепра. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Как отмечается, за прошедшие сутки обстановка в зоне ответственности существенных изменений не претерпела: остается стабильно сложной, но контролируемой.

"Враг продолжает давление на местное население деоккупированного правобережья Херсона. Чувствуя потерю позиций на левобережье, противник активизировал авиацию", – говорится в сообщении.

Сообщается, что вчера два истребителя Су-35 россиян атаковали Бериславский район управляемыми авиационными бомбами. Повреждено здание спасательной части. Без человеческих потерь.

  • В ночь на 24 марта 2023 года российские оккупанты атаковали  Сумскую область с десяти истребителей Су-35, выпустили по Белополью 11 управляемых авиабомб.

Читайте также: Что россияне сделали ночью с Белопольем: видео и фото последствий массированного удара

Наталія Медведєва
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