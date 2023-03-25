Россия активизировала авиацию, чувствуя потерю позиций на Левом берегу Днепра – ВСУ

Российские оккупанты активизировали авиацию, чувствуя потерю позиций на Левом берегу Днепра. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, за прошедшие сутки обстановка в зоне ответственности существенных изменений не претерпела: остается стабильно сложной, но контролируемой.

"Враг продолжает давление на местное население деоккупированного правобережья Херсона. Чувствуя потерю позиций на левобережье, противник активизировал авиацию", – говорится в сообщении.

Сообщается, что вчера два истребителя Су-35 россиян атаковали Бериславский район управляемыми авиационными бомбами. Повреждено здание спасательной части. Без человеческих потерь.

В ночь на 24 марта 2023 года российские оккупанты атаковали Сумскую область с десяти истребителей Су-35, выпустили по Белополью 11 управляемых авиабомб.

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Наталія Медведєва

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