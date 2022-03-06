Россия активизировала сеть ботов: они сеют среди украинцев панику и неверие в победу

Россия активизировала ботов, которые распространяют панические сообщения о ситуации с вторжением РФ в Украину. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Цель активизации сети российских ботов – посеять панику и неверие среди украинцев.

"Распространяется множество сообщений типа "Все пропало!", "Помогите Киеву (Херсону, Чернигову и т.д. в зависимости от оперативной обстановки)"; "Нас все бросили!" и подобные", – говорится в заявлении.

Отмечается, что подобные сообщения на украинском и русском языках распространяют новосозданные аккаунты – якобы "патриотические", с украинской символикой.

В Генштабе призывают блокировать ботов и доверять только проверенным источникам информации.

Марк Сировой

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