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Новости | Россия атаковала Днепр "шахедами". 12 дронов сбили, но есть попадания

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2023, 07:58
Россия атаковала Днепр
Скриншот видео

Россия ночью атаковала Днепр беспилотниками "Шахед". 12 из них удалось сбить, но есть повреждения критической инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

"Защитники из воздушного командования "Восток" сбили в небе над Днепропетровской областью 12 вражеских БпЛА. Это были "шахеды". Обломки повредили объект критической инфраструктуры Днепра", – сообщил он.

В пригороде Днепра, на территории Новоалександровской общины, повреждены две автозаправочные станции.

Раненых и погибших нет.

Андрей Водяный
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войнаднепр
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