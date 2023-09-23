Россия ночью атаковала Днепр беспилотниками "Шахед". 12 из них удалось сбить, но есть повреждения критической инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

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"Защитники из воздушного командования "Восток" сбили в небе над Днепропетровской областью 12 вражеских БпЛА. Это были "шахеды". Обломки повредили объект критической инфраструктуры Днепра", – сообщил он.

В пригороде Днепра, на территории Новоалександровской общины, повреждены две автозаправочные станции.

Раненых и погибших нет.

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