Росія уночі атакувала Дніпро безпілотниками "Шахед". 12 з них вдалося збити, але є пошкодження критичної інфраструктури, повідомив голова обласної адміністрації Сергій Лисак.

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"Захисники з повітряного командування "Схід" збили в небі над Дніпропетровщиною 12 ворожих БпЛА. Це були "шахеди". Уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра", – повідомив він.

У передмісті Дніпра, на території Новоолександрівської громади, пошкоджено дві автозаправні станції.

Поранених і загиблих немає.

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