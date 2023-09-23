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Новини | Росія атакувала Дніпро "шахедами". 12 дронів збили, але є влучання

Этот материал также доступен на русском
23.09.2023, 07:58
Росія атакувала Дніпро
Скриншот відео

Росія уночі атакувала Дніпро безпілотниками "Шахед". 12 з них вдалося збити, але є пошкодження критичної інфраструктури, повідомив голова обласної адміністрації Сергій Лисак.

"Захисники з повітряного командування "Схід" збили в небі над Дніпропетровщиною 12 ворожих БпЛА. Це були "шахеди". Уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра", – повідомив він.

У передмісті Дніпра, на території Новоолександрівської громади, пошкоджено дві автозаправні станції.

Поранених і загиблих немає.

Андрій Водяний
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