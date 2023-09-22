Російський енерготерор розпочався не 21 вересня, а триває вже два тижні – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Регіональному економічному форумі заявив, що Росія розпочала кампанію з обстрілів української енергетичної інфраструктури не під час масованої атаки на Україну 21 вересня, а робить це вже протягом двох тижнів.

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"Ми розуміємо, що етап енергетичного терору в цей опалювальний сезон уже розпочався. Ми бачимо це за знищенням інфраструктури, виробництва, прокачки, зберігання пального. Ми бачимо це за першими ударами по регіональних енергетичних підстанціях в останні два тижні", – сказав прем'єр.

За його словами, поки що Україна цього не відчула, оскільки цьогоріч більше готова протистояти енерготерору з боку країни-агресора.

Він наголосив, що подібні атаки, ймовірно, продовжуватимуться, і цей опалювальний сезон не буде легшим, ніж попередній.

Водночас, каже Шмигаль, Україна розуміє, до чого готується ворог і які загрози та виклики перед нею стоять.

"Тому я переконаний, що разом пройдемо цю складну зиму", – резюмував він.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про масовану ракетну атаку 21 вересня. Були прильоти у Черкасах, Дрогобичі, Харкові, у Києві працювала протиповітряна оборона, впали уламки. У Рівному зафіксували приліт в енергетичний об'єкт, частина району залишилася без світла.

Нещодавно начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

Напередодні у ЗМІ почали розганяти інформацію про застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. В Міненерго назвали ці повідомлення неправдивими й заявили, що відключення не плануються.

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