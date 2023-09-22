Российский энерготеррор начался не 21 сентября, а длится уже две недели – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль на Региональном экономическом форуме заявил, что Россия начала кампанию по обстрелам украинской энергетической инфраструктуры не во время массированной атаки на Украину 21 сентября, а делает это уже в течение двух недель.

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"Мы понимаем, что этап энергетического террора в этот отопительный сезон уже начался. Мы видим это по уничтожению инфраструктуры, производства, прокачки, хранения горючего. Мы видим это по первым ударам по региональным энергетическим подстанциям в последние две недели", – сказал премьер.

По его словам, пока Украина этого не ощутила, поскольку в этом году больше готова противостоять энерготеррору со стороны страны-агрессора.

Он отметил, что подобные атаки, вероятно, будут продолжаться, и этот отопительный сезон не будет легче предыдущего.

В то же время, говорит Шмыгаль, Украина понимает, к чему готовится враг и какие угрозы и вызовы перед ней стоят.

"Поэтому я убежден, что вместе пройдем эту сложную зиму", – резюмировал он.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о массированной ракетной атаке 21 сентября. Были прилеты в Черкассах, Дрогобыче, Харькове, в Киеве работала противовоздушная оборона, упали обломки. В Ровно зафиксировали прилет в энергетический объект, часть района осталась без света.

Недавно начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.

Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

Накануне СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ложными и заявили, что отключения не планируются.

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