Россия атаковала энергетику Сумской области – в регионе возникли перебои с электричеством
В Сумах, Сумском и Охтырском районах вечером 9 июля произошли перебои с электроснабжением из-за атаки российской армии. Об этом сообщают "Сумиобленерго"
Энергетики отметили, что в целях безопасности не разглашают подробности и последствия, чтобы не корректировать дальнейшие действия врага.
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"Мы работаем в усиленном режиме над восстановлением электроснабжения в каждый дом", – говорится в сообщении.
Приблизительно в 19:21 было сообщено о взрыве в Сумах. Воздушные силы зафиксировали в 20:33 новую группу дронов в направлении Сумской области.
- Россия ежедневно наносит удары по населенным пунктам Сумской области. 7 июля оккупанты дважды за день атаковали Битицкий старостинский округ. Известно о двух погибших.
- В тот же день часть Сумского района осталась без электричества из-за российского удара.