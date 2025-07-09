Россия атаковала энергетику Сумской области – в регионе возникли перебои с электричеством

Из-за атаки россиян в двух районах Сумской области и в самом областном центре возникли проблемы с освещением

Блэкаут (иллюстративное фото: Depositphotos)

В Сумах, Сумском и Охтырском районах вечером 9 июля произошли перебои с электроснабжением из-за атаки российской армии. Об этом сообщают "Сумиобленерго"

Энергетики отметили, что в целях безопасности не разглашают подробности и последствия, чтобы не корректировать дальнейшие действия врага.

"Мы работаем в усиленном режиме над восстановлением электроснабжения в каждый дом", – говорится в сообщении.

Приблизительно в 19:21 было сообщено о взрыве в Сумах. Воздушные силы зафиксировали в 20:33 новую группу дронов в направлении Сумской области.