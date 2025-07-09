Росія атакувала енергетику Сумщини – в регіоні виникли перебої зі світлом

Через атаку росіян у двох районах Сумщини та у самому обласному центрі виникли проблеми зі світлом

Блекаут (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Сумах, Сумському та Охтирському районах ввечері 9 липня виникли перебої з електроенергією через атаку російської армії. Про це повідомляють "Сумиобленерго".

Енергетики зазначили, що з метою безпеки не розголошують деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії ворога.

"Працюємо в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю", – йдеться в повідомленні.

Близько 19:21 повідомлялось про вибух у Сумах. Повітряні Сили зазначили о 20:33 про нову групу дронів у напрямку Сумщини.