Росія атакувала енергетику Сумщини – в регіоні виникли перебої зі світлом
Блекаут (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Сумах, Сумському та Охтирському районах ввечері 9 липня виникли перебої з електроенергією через атаку російської армії. Про це повідомляють "Сумиобленерго".

Енергетики зазначили, що з метою безпеки не розголошують деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії ворога.

Читайте також
"Шахедів" побільшає. Як змінились російські удари дронами та як Україна може зупинити їх

"Працюємо в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю", – йдеться в повідомленні.

Близько 19:21 повідомлялось про вибух у Сумах. Повітряні Сили зазначили о 20:33 про нову групу дронів у напрямку Сумщини.

обстрілСумиСумська областьелектроенергія