Россия атаковала Полтавщину, есть попадание
Поздно вечером 2 февраля Россия в очередной раз атаковала Полтавщину. Об этом сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин.
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Он сообщил, что во время последней воздушной тревоги (она продолжалась с 21:55 до 22:14) в Полтавской области раздавались взрывы. По предварительной информации, есть попадание в Миргородском районе. Пострадавших нет.
В 22:05 Воздушные силы сообщали о движении российской ракеты на Миргород. Параллельно с этим РФ запускала по территории Украины ударные дроны.
- В ночь на 2 февраля российские оккупанты атаковали Украину 24 дронами-камикадзе Shahed-136. Силы ПВО сбили 11 беспилотников, еще не менее семи российских дронов не достигли своих целей. Один прилет был по объекту инфраструктуры в Кировоградской области.
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