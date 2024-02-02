Росія атакувала Полтавщину, є влучання

За попередньою інформацією, є влучання в Миргородському районі Полтавської області

Крилата ракета (Ілюстративне фото - Повітряне командування Центр)

Пізно ввечері 2 лютого Росія вчергове атакувала Полтавщину. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

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Він повідомив, що під час останньої повітряної тривоги (вона тривала з 21:55 до 22:14) у Полтавській області лунали вибухи. За попередньою інформацією, є влучання в Миргородському районі. Постраждалих немає.

О 22:05 Повітряні сили повідомляли про рух російської ракети на Миргород. Паралельно із цим РФ запускала по території України ударні дрони.

У ніч проти 2 лютого російські окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе Shahed-136. Сили ППО збили 11 безпілотників, ще щонайменше сім російських дронів не досягли своїх цілей. Один приліт був по об'єкту інфраструктури в Кіровоградській області.

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