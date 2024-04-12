Россия бьет по энергосистеме. Минэнерго: В Украине могут ограничить электроснабжение

Заместитель министра энергетики Гринчук уточнила, что графики были готовы еще до начала отопительного сезона

Блэкаут в Харькове после российского удара 22 марта (Фото: EPA)

В Украине могут вернуть ограничения подачи света если российская армия будет продолжать массированные атаки. Об этом заявила заместитель министра энергетики Светланы Гринчук в эфире Радио Свобода.

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По словам Гринчук, летом может вырасти потребление электроэнергии из-за жаркой погоды, поскольку люди будут пользоваться системами охлаждения.

Она отметила, что энергетики сейчас разбирают завалы, оценивают состояние оборудования и пытаются очень быстро отремонтировать то, что поддается ремонту. Спрогнозировать, будут ли применять отключения, пока сложно, поскольку "практически ежедневно происходят массированные атаки и дополнительные повреждения".

"Конечно, если они будут продолжаться, то мы реально можем столкнуться с ограничениями. Мы будем стараться, даже если это придется сделать, чтобы потребители имели доступ к электроэнергии с периодичностью", – отметила она.

В то же время Гринчук уточнила, что графики были готовы еще до начала отопительного сезона, чтобы на случай негативного сценария распределение электроэнергии было максимально справедливым и все потребители были с электроэнергией.

Россия с марта 2024 года активизировала удары по энергосистеме, в частности, в ночь на 22 марта РФ использовала для атаки на Украину 63 дрона-камикадзе и 88 ракет разного типа.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" назвал российский обстрел в ночь на 22 марта самой большой атакой на энергетическую систему Украины за время войны.

Ночью 29 марта Россия массированно атаковала энергетические объекты Украины: повредили тепловые и гидроэлектростанции в центре и западе страны.

В результате массированной ракетной атаки в ночь на 11 апреля войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области.

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