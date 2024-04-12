Росія б'є по енергосистемі. Міненерго: В Україні можуть обмежити електропостачання

Заступниця міністра енергетики Гринчук уточнила, що графіки були готові ще до початку опалювального сезону

Блекаут у Харкові після російського удару 22 березня (Фото: EPA)

В Україні можуть повернути обмеження електропостачання, якщо російська армія продовжуватиме масовані атаки. Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі Радіо Свобода.

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За словами Гринчук, влітку може зрости споживання електроенергії через спекотну погоду, оскільки люди користуватимуться системами охолодження.

Вона зазначила, що енергетики зараз розбирають завали, оцінюють стан обладнання та намагаються дуже швидко відремонтувати те, що піддається ремонту. Спрогнозувати, чи застосовуватимуть відключення, поки що складно, оскільки "практично щодня відбуваються масовані атаки та додаткові пошкодження".

"Звичайно, якщо вони продовжуватимуться, то ми реально можемо зіткнутися з обмеженнями. Ми намагатимемося, навіть якщо це доведеться зробити, щоб споживачі мали доступ до електроенергії з періодичністю", – зазначила вона.

Водночас Гринчук уточнила, що графіки були готові ще до початку опалювального сезону, щоб на випадок негативного сценарію розподіл електроенергії був максимально справедливим і всі споживачі були з електроенергією.

Росія з березня 2024 року активізувала удари по енергосистемі, зокрема, в ніч проти 22 березня РФ використала для атаки на Україну 63 дрони-камікадзе та 88 ракет різного типу.

Голова правління НЕК "Укренерго" назвав російський обстріл у ніч проти 22 березня найбільшою атакою на енергетичну систему України за час війни.

Вночі 29 березня Росія масовано атакувала енергетичні об'єкти України: пошкодили теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни.

Внаслідок масованої ракетної атаки в ніч проти 11 квітня війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС на Київщині.

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