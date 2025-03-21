Россия била по Бериславу Херсонской области FPV-дронами: пострадали пятеро полицейских

Берислав (Фото: Roman Pilipey / EPA)

В ночь на 21 марта Россия нанесла удары по Бериславу в Херсонской области FPV-дронами, из-за этого получили ранения пятеро полицейских. Об этом сообщила полиция Херсонской области.

Правоохранители получили контузии и осколочные ранения, но угрозы их жизни нет. Также ударами уничтожен служебный автомобиль полиции.

Берислав в Херсонской области был оккупирован после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. Город освободили 11 ноября того же года.

После этого российская армия начала обстреливать город. Из-за обстрелов в нем, по состоянию на начало 2025 года, проживали около 900 человек.

29 января 2024 года российская авиация сбросила управляемую авиационную бомбу на жилой дом в Бериславе. Здание подверглось серьезным разрушениям, но никто не пострадал.

1 февраля российская армия нанесла новые удары по Бериславу. Из-за них погибли два француза из гуманитарной организации, получили ранения еще четыре человека – трое французов и один украинец.

19 февраля 2025 года Россия сбросила управляемую авиабомбу на жилую многоэтажку в Херсоне. Из-за этого погибли двое людей и еще пятеро пострадали.

2 марта враг ударил дроном по автобусу в Херсоне. В результате этого погиб человек и еще десять получили ранения.