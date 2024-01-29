Россия обстреляла Херсонскую и Сумскую области: есть погибшие и раненые – фото
Российские войска ударили по Бериславу Херсонской области 29 января управляемой авиабомбой. В результате пострадала многоэтажка, сообщили в Херсонской областной военной администрации. Также в течение дня РФ обстреляла Зноб-Новгородскую территориальную общину Сумской области, в результате чего три человека погибли, есть раненый, также известно о повреждениях. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.
Пока в ОВА не сообщили, есть ли пострадавшие, однако, по предварительной информации, обошлось без жертв. Воздушная тревога в Херсонской области прозвучала около 16:44 и продолжалась до 18:19.
Херсонская областная прокуратура отметила, что около 12:00 29 января оккупанты ударили по территории поселка Зноб-Новгородское из реактивных систем залпового огня "Град".
Спасатели из-под завалов деблокировали тела двух погибших – мужчины и женщины. Еще один 71-летний мужчина скончался по дороге в больницу. Второго раненого госпитализировали.
По данным МВД, удары повредили почту, хлебокомбинат, магазин, не менее шести домов, автомобиль, хозяйственные сооружения и линии электропередач.
Следователи начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенных с умышленным убийством.
- 28 января Воздушные силы сообщили, что украинские защитники уничтожили четыре из восьми дронов-камикадзе типа Shahed-136/131, которыми российские захватчики атаковали в ночь на 28 января.
- Также оккупанты ударили двумя ракетами "Искандер-М" по Полтавщине и тремя С-300 по Донбассу.
- В тот же день российские захватчики обстреливали Херсон и область, из-за этого погиб человек и пострадали двое.
Читайте также: Россияне обманули большинство наемников "Шторм-Z" с деньгами и снятием судимости – ЦНС