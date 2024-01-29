Россия обстреляла Херсонскую и Сумскую области: есть погибшие и раненые – фото

В Сумской области спасатели из-под завалов деблокировали тела двух погибших — мужчины и женщины

Обстрел Сумщины (Фото: МВД)

Российские войска ударили по Бериславу Херсонской области 29 января управляемой авиабомбой. В результате пострадала многоэтажка, сообщили в Херсонской областной военной администрации. Также в течение дня РФ обстреляла Зноб-Новгородскую территориальную общину Сумской области, в результате чего три человека погибли, есть раненый, также известно о повреждениях. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

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Пока в ОВА не сообщили, есть ли пострадавшие, однако, по предварительной информации, обошлось без жертв. Воздушная тревога в Херсонской области прозвучала около 16:44 и продолжалась до 18:19.

Удар по Бериславу (Фото: Херсонская ОВА)

Херсонская областная прокуратура отметила, что около 12:00 29 января оккупанты ударили по территории поселка Зноб-Новгородское из реактивных систем залпового огня "Град".

Спасатели из-под завалов деблокировали тела двух погибших – мужчины и женщины. Еще один 71-летний мужчина скончался по дороге в больницу. Второго раненого госпитализировали.

Обстрел Сумщины (Фото: МВД)

По данным МВД, удары повредили почту, хлебокомбинат, магазин, не менее шести домов, автомобиль, хозяйственные сооружения и линии электропередач.

Обстрел Сумщины (Фото: МВД)

Следователи начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенных с умышленным убийством.

28 января Воздушные силы сообщили, что украинские защитники уничтожили четыре из восьми дронов-камикадзе типа Shahed-136/131, которыми российские захватчики атаковали в ночь на 28 января.

Также оккупанты ударили двумя ракетами "Искандер-М" по Полтавщине и тремя С-300 по Донбассу.

В тот же день российские захватчики обстреливали Херсон и область, из-за этого погиб человек и пострадали двое.

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