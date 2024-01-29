Росія обстріляла Херсонську та Сумську області: є загиблі та поранені – фото

На Сумщині рятувальники з-під завалів деблокували тіла двох загиблих — чоловіка та жінки

Обстріл Сумщини (Фото: МВС)

Російські війська вдарили по Бериславу Херсонської області 29 січня керованою авіабомбою. Внаслідок цього постраждала багатоповерхівка, повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Також впродовж дня РФ обстріляла Зноб-Новгородську територіальну громаду Сумської області, внаслідок чого троє людей загинули, є поранений, також відомо про пошкодження. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

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Наразі в ОВА не зазначили, чи є постраждалі, однак, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Повітряна тривога в Херсонській області пролунала близько 16:44 і тривала до 18:19.

Удар по Бериславу (Фото: Херсонська ОВА)

Херсонська обласна прокуратура зауважила, що близько 12:00 29 січня окупанти вдарили по території селища Зноб-Новгородське з реактивних систем залпового вогню "Град".

Рятувальники з-під завалів деблокували тіла двох загиблих — чоловіка та жінки. Ще один 71-річний чоловік помер дорогою до лікарні. Другого пораненого ушпиталили.

Обстріл Сумщини (Фото: МВС)

За даними МВС, удари пошкодили пошту, хлібокомбінат, магазин, щонайменше шість будинків, автомобіль, господарчі споруди та лінії електропередач.

Обстріл Сумщини (Фото: МВС)

Слідчі розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством.

28 січня Повітряні сили повідомили, що українські захисники знищили чотири з восьми дронів-камікадзе типу Shahed-136/131, якими російські загарбники атакували у ніч проти 28 січня.

Також окупанти вдарили двома ракетами "Іскандер-М" по Полтавщині та трьома С-300 по Донеччині.

Того ж дня російські загарбники обстрілювали Херсон та область, через це загинула людина та постраждали двоє.

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