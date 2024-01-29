Росія обстріляла Херсонську та Сумську області: є загиблі та поранені – фото
Російські війська вдарили по Бериславу Херсонської області 29 січня керованою авіабомбою. Внаслідок цього постраждала багатоповерхівка, повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Також впродовж дня РФ обстріляла Зноб-Новгородську територіальну громаду Сумської області, внаслідок чого троє людей загинули, є поранений, також відомо про пошкодження. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.
Наразі в ОВА не зазначили, чи є постраждалі, однак, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Повітряна тривога в Херсонській області пролунала близько 16:44 і тривала до 18:19.
Херсонська обласна прокуратура зауважила, що близько 12:00 29 січня окупанти вдарили по території селища Зноб-Новгородське з реактивних систем залпового вогню "Град".
Рятувальники з-під завалів деблокували тіла двох загиблих — чоловіка та жінки. Ще один 71-річний чоловік помер дорогою до лікарні. Другого пораненого ушпиталили.
За даними МВС, удари пошкодили пошту, хлібокомбінат, магазин, щонайменше шість будинків, автомобіль, господарчі споруди та лінії електропередач.
Слідчі розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством.
- 28 січня Повітряні сили повідомили, що українські захисники знищили чотири з восьми дронів-камікадзе типу Shahed-136/131, якими російські загарбники атакували у ніч проти 28 січня.
- Також окупанти вдарили двома ракетами "Іскандер-М" по Полтавщині та трьома С-300 по Донеччині.
- Того ж дня російські загарбники обстрілювали Херсон та область, через це загинула людина та постраждали двоє.
Читайте також: Росіяни обманули більшість найманців "Шторм-Z" з грошима та зняттям судимості – ЦНС