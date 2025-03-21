Росія била по Бериславу на Херсонщині FPV-дронами: постраждали п'ятеро поліціянтів

Берислав (Фото: Roman Pilipey / EPA)

У ніч проти 21 березня Росія завдала ударів по Бериславу в Херсонській області FPV-дронами, через це отримали поранення п'ятеро поліціянтів. Про це повідомила поліція Херсонщини.

Правоохоронці отримали контузії та осколкові поранення, але загрози їхньому життю немає. Ударами знищено службовий автомобіль поліції.

Також протягом минулої доби росіяни вдарили FPV-дроном по приватному будинку в Качкарівці Милівської громади. Внаслідок цього 54-річна жінка отримала вибухову та черепно-мозкову травми, забій головного мозку й осколкові пораненням голови. Її шпиталізували.

Антонівку Херсонської громади окупанти атакували FPV-дроном і обстріляли з артилерії. Через це постраждали чоловіки у віці 61 та 73 років. Молодший отримав мінно-вибухову травму й осколкове поранення голови.

Старший чоловік отримав мінно-вибухову травму, контузію та уламкове поранення ноги. Через удар FPV-дрона пошкоджено приватний будинок.

29 січня 2024 року російська авіація скинула керовану авіаційну бомбу на житловий будинок у Бериславі. Будівля зазнала серйозних руйнувань, але ніхто не постраждав.

1 лютого російська армія завдала нових ударів по Бериславу. Через них загинули двоє французів з гуманітарної організації, зазнали поранень ще четверо людей – троє французів та один українець.