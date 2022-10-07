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Россия бросила на Донбасс 500 заключенных, ВСУ сбили 21 дрон: сводка Генштаба ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 07:47
Россия бросила на Донбасс 500 заключенных, ВСУ сбили 21 дрон: сводка Генштаба ВСУ - Фото
Украинские военные, артиллерия (фото - Генштаб ВСУ)

Армия России пытается усилиться и перебросила воевать на Донбасс 500 заключенных. Украинские военные за сутки сбили 21 дрон, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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Армия РФ за сутки нанесла восемь ракетных и 15 авиационных ударов, 70 раз обстреливала из РСЗО – три крылатых ракеты оккупантов не долетели до целей.

На усиление группировки на Донбассе РФ бросила 500 мобилизованных заключенных, командовать ими будут бывшие российские силовики. Командование РФ распорядилось забирать мобильные телефоны у всех мобилизованных.

Силы обороны Украины за сутки отбили атаки в районах Выемки, Красного, Бахмута, Майорска, Веселого, Победы, Невельского, Каменки и Терновых Под.

Авиация ВСУ нанесла 23 удара за сутки: поражен опорный пункт, 15 районов скопления техники, семь ЗРК врага. Силы ПВО сбили 21 беспилотник: пять Орлан-10, 15 Shahed-136, один Mohajer-6.

Артиллерия и ракетчики поразили пять районов скопления сил и техники, пять позиций ПВО, два средства артиллерии, склад боеприпасов и переправу.

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Марко Сировой
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ВСУ армия рф войска россии война генштаб дроны беспилотники
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