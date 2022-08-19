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Россия демонстрирует полное пренебрежение безопасностью Запорожской АЭС – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 21:18
Россия демонстрирует полное пренебрежение безопасностью Запорожской АЭС – Пентагон - Фото
Запорожская АЭС (фото – пресс-служба Энергоатома)

Администрация США внимательно следит за ситуацией на временно оккупированной россиянами Запорожской АЭС, и расценивает действия РФ на ядерном объекте как "высшую степень безответственности". Об этом сказал журналистам на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона, сообщает CNN.

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Представитель Минобороны США заявил, что Россия демонстрирует "полное пренебрежение" безопасностью украинских ядерных объектов, и что ее действия на ЗАЭС являются "верхним пределом безответственности".

Чиновник сказал, что в США правительство и все сообщество национальной безопасности отслеживают все аспекты развития ситуации на ЗАЭС "очень и очень внимательно".

"Мы очень четко заявили, что военные действия вблизи АЭС опасны, безответственны, и мы хотим, чтобы боевики и Россия действовали с особой осторожностью и не предпринимали действий, которые могут привести к возможному радиоактивному выбросу", – сказал представитель Пентагона.

Он подчеркнул, что США ожидают, что Россия вернет Украине полный контроль над АЭС и выполнит гарантии перед МАГАТЭ, а также откроет для агентства доступ к АЭС.

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины, но россияне хотят переподключить ее к оккупированному Крыму. Для этого им нужно остановить станцию и "погасить" весь юг Украины.
  • В августе в районе Запорожской АЭС начали стрелять из артиллерии. 6 августа МИД Украины обвинил Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредил, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.
  • Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки территории ЗАЭС, которые опровергают заявления Кремля о якобы "систематических обстрелах" со стороны Украины.
  • 18 августа Энергоатом заявил, что после отключения генераторов ЗАЭС от энергосистемы Украины их нельзя будет использовать для охлаждения ядерного топлива в случае обесточивания станции, а это сделает более вероятным сценарий радиационной катастрофы.  

Сергей Бережной
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пентагон оккупанты заэс Запорожская АЭС
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