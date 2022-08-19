Кремль лжет о "систематических обстрелах" территории Запорожской АЭС – спутниковые снимки
Компания Maxar Technologies опубликовала новейшие спутниковые снимки территории временно оккупированной россиянами Запорожской АЭС, которые опровергают заявления Кремля о якобы "систематических обстрелах" со стороны Украины.
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"Новые спутниковые снимки, полученные сегодня утром, 19 августа 2022 года, в 11:33 по местному времени объекта Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, Украина. Никаких существенных признаков недавнего обстрела или повреждений внутри или вокруг атомной станции не наблюдается", – отмечает Maxar.
CNN отмечает, что на опубликованных снимках признаков "систематических обстрелов" Запорожской АЭС нет, и это противоречит заявлениям российского диктатора Владимира Путина о том, что украинские военные якобы "неоднократно наносили удары по станции".
- 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины, но россияне хотят переподключить ее к оккупированному Крыму. Для этого им нужно остановить станцию и "погасить" весь юг Украины.
- В августе в районе Запорожской АЭС начали стрелять из артиллерии. 6 августа МИД Украины обвинил Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредил, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.
- 18 августа Энергоатом заявил, что после отключения генераторов ЗАЭС от энергосистемы Украины их нельзя будет использовать для охлаждения ядерного топлива в случае обесточивания станции, а это сделает более вероятным сценарий радиационной катастрофы.
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