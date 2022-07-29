Россия формирует еще одну ударную группировку, катастрофически не хватает офицеров — ГУР

Российские оккупанты формируют еще одну ударную группировку для войны против Украины, в подразделениях захватчиков критически не хватает офицеров. Об этом сообщил замглавы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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По его словам, россиянам не удалось выполнить план скрытой мобилизации по созданию 16 добровольческих батальонов, к середине июля их было сформировано только восемь.

Из-за этого для войны в Украине РФ начала формировать так называемый третий отдельный армейский корпус, который планируют создать к середине августа.

Скибицкий сообщил о "катастрофической" неукомплектованности российских подразделений офицерами.

"Мы видим, что нехватка офицерских кадров просто катастрофическая. Они в своих разговорах говорят, что в подразделениях вообще нет офицеров, а если и есть, то их никто не знает и не видит. И эту проблему мы видим при формировании этого третьего армейского корпуса и других подразделений, которые формирует Россия. Для того, чтобы обеспечить наличие в подразделениях командиров нижнего звена, они вынуждены присваивать звание "младший лейтенант" сержантскому составу", — отметил представитель разведки.

В России тайком проводят мобилизацию медицинского персонала, потому что военные госпитали не справляются с количеством раненых.

У принудительно мобилизованных на временно оккупированных территориях Донбасса изымают личные документы, чтобы остановить дезертирство.

По данным украинской разведки, российская армия начала набирать наемников на войну против Украины среди заключенных. В планах рекрутеров – найти 10 000 добровольцев.

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Дмитрий Гриниченко

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