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Россия формирует еще одну ударную группировку, катастрофически не хватает офицеров — ГУР

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 12:44
Россия формирует еще одну ударную группировку, катастрофически не хватает офицеров — ГУР - Фото
Российский оккупант (Фото: EPA)

Российские оккупанты формируют еще одну ударную группировку для войны против Украины, в подразделениях захватчиков критически не хватает офицеров. Об этом сообщил замглавы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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По его словам, россиянам не удалось выполнить план скрытой мобилизации по созданию 16 добровольческих батальонов, к середине июля их было сформировано только восемь. 

Из-за этого для войны в Украине РФ начала формировать так называемый третий отдельный армейский корпус, который планируют создать к середине августа. 

Скибицкий сообщил о "катастрофической" неукомплектованности российских подразделений офицерами. 

"Мы видим, что нехватка офицерских кадров просто катастрофическая. Они в своих разговорах говорят, что в подразделениях вообще нет офицеров, а если и есть, то их никто не знает и не видит. И эту проблему мы видим при формировании этого третьего армейского корпуса и других подразделений, которые формирует Россия. Для того, чтобы обеспечить наличие в подразделениях командиров нижнего звена, они вынуждены присваивать звание "младший лейтенант" сержантскому составу", — отметил представитель разведки.

Читайте также: Россия набирает наемников в Центральной Азии, чтобы избежать мобилизации — разведка 

Дмитрий Гриниченко
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война разведка мобилизация в россии
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