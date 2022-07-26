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Россия набирает наемников в Центральной Азии, чтобы избежать мобилизации — разведка

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 11:44
Россия набирает наемников в Центральной Азии, чтобы избежать мобилизации — разведка - Фото
Российский оккупант (Фото: EPA)

Российское командование вербует наемников в Центральной Азии, а также набирает заключенных и представителей отдаленных регионов России для войны против Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведка заявляет, что Россия развернула кампанию под лозунгом "от каждого субъекта федерации по батальону", в рамках которой Кремль обязал каждый из 85 российских регионов, включая оккупированные Крым и Севастополь, сформировать и профинансировать по одному батальону "добровольцев" для войны против Украины. 

В ГУР отметили, что не все регионы готовы создавать подобные формирования за счет местных жителей. В пример приводят Москву, где так называемый "собянинский полк" формируют из жителей других регионов и даже граждан Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, которым предлагают высокую зарплату и возможность получить гражданство РФ.

Чтобы избежать объявления всеобщей мобилизации, Кремль набирает личный состав через частные военные компании, росгвардию и временно оккупированные территории Донбасса. 

Также на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей фиксируются случаи принуждения местных жителей к подписанию "контрактов". Власти России дали полную свободу на отбор боевиков в колониях. 

Россияне начали работу с бывшими выпускниками Челябинского танкового училища в запасе возрастом до 50 лет, их призывают идти добровольцами в танковый батальон, который формируется в Перми. Туда прибывают танки Т-72, которые снимают с длительного хранения. 

Читайте также: ГУР: Потери РФ большие, но не критические. Всеобщая мобилизация будет признанием поражения 

Дмитрий Гриниченко
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война разведка наемники мобилизация в россии
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