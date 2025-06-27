Россия использует гуманитарные вопросы, чтобы избежать дальнейшего давления – Умеров

На последних встречах с российской стороной компромисс по прекращению огня достигнут не был

Рустем Умеров (Фото: Facebook министра)

Скорее всего, Россия использует гуманитарную тематику в качестве аргумента для избежания усиления санкционного давления. Такое мнение высказал министр обороны Рустем Умеров на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, на двух последних встречах с представителями страны-агрессора компромисс по прекращению огня достигнут не был: российская сторона настаивала на ультиматумах, которые Украина не может принять.

Прогресс удалось достичь только в гуманитарной сфере, включающей обмен военнопленными, а также освобождение гражданских лиц и возвращение детей.

"В вопросах гуманитарных обменов Украина всегда демонстрировала последовательность: программа обменов действует уже третий год", – заявил Умеров.

В то же время он отметил, что, скорее всего, Россия использует гуманитарную тематику в качестве аргумента для избежания усиления санкционного давления.