Россия использует гуманитарные вопросы, чтобы избежать дальнейшего давления – Умеров
Скорее всего, Россия использует гуманитарную тематику в качестве аргумента для избежания усиления санкционного давления. Такое мнение высказал министр обороны Рустем Умеров на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.
По его словам, на двух последних встречах с представителями страны-агрессора компромисс по прекращению огня достигнут не был: российская сторона настаивала на ультиматумах, которые Украина не может принять.
Прогресс удалось достичь только в гуманитарной сфере, включающей обмен военнопленными, а также освобождение гражданских лиц и возвращение детей.
"В вопросах гуманитарных обменов Украина всегда демонстрировала последовательность: программа обменов действует уже третий год", – заявил Умеров.
В то же время он отметил, что, скорее всего, Россия использует гуманитарную тематику в качестве аргумента для избежания усиления санкционного давления.
- 25 июня госсекретарь США Рубио пояснил, что Трамп не поддержит просьбу Европы ужесточить санкции против России, поскольку Вашингтон все еще хочет иметь пространство для переговоров о мирном соглашении между Москвой и Киевом.